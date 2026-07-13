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Закон, порядок, государство

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В Курске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в вымогательстве

Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Курской области при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии задержаны подозреваемые в вымогательстве миллиона рублей.

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