Эксперт объяснила прибавку в весе после тренировок

Фитнес-эксперт Ирина Ротач объяснила прибавку в весе после тренировок. Ротач обратила внимание на то, что во время восстановления мышц в них начинают происходить химические реакции, которые притягивают дополнительное количество воды.
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