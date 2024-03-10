Нападающий Овечкин заявил о печальном факте для "Вашингтона"

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился размышлениями о том, что после ухода Евгения Кузнецова в составе "столичных" осталось лишь пять игроков, выигрывавших с командой Кубок Стэнли в 2018 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии