Сколько дилеров и сервисных центров в России

Количество дилеров растет вопреки негативным ожиданиям по продажам автомобилей. Маркетинговое агентство НАПИ обновило отчет по дилерским и сервисным центрам легковых автомобилей по итогам четвертого квартала 2024 года.
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