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Старое зло проснулось. Забытая секта из прошлого устроила теракт

Старое зло проснулось. Забытая секта из прошлого устроила теракт

В расследовании трагических событий в "Крокус Сити Холле" появились новые подробности. При чём здесь выходцы из секты, основанной ещё в XIX веке? По мнению военного эксперта, директора Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгения Михайлова, к организации теракта может быть причастна малоизвестная религиозная группа, основанная в XIX веке.

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