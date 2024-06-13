НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Министр спорта Татарстана: «С точки зрения инфраструктуры Казань хоть завтра готова провести Олимпийские игры, у нас огромнейшее спортивное наследие»

С 12 по 23 июня в Казани проходят Игры БРИКС. «В Татарстане для себя мы ставим задачу довести число занимающихся спортом людей до 75%, достаточно щепетильно к этому относимся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх