Честно говоря, с юмором отнесся к словам Чулпан Хаматовой, которая как-то в интервью сказала: «Я и сейчас могу вернуться в Россию.
Всех простим, кто покается! Неожиданное письмо ушло наверх из Госдумы
Комментарии
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Андрей Бедный
"Но самое главное, он сказал, что эти 15% тоже наш народ." А разве они уже не народ Израиля? "Я согласна вернуться в Россию при условии..." А на х*я она тут кому нужна? Согласна она...
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2 час.
Вячеслав Дегтярев
ему и таким как он, надо заниматься своими депутатскими обещаниями и обязаностями а не быть адвокатом за "ЗАБЛУДШИХ ОВЕЧКАХ"..............- ОБНАГЛЕЛИ В ДУМЕ - СВОИМИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБЯЗАННОСТЯМИ НАДО ЗАНИМАЬСЯ - ЕСЛИ ЕСТЬ МОЗГИ- а не непонятными ХЛОПОТАМИ за ОТЧЕПЕНЦЕВ...............
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1 час.
ninikooo Митусова
Депутата Сухарева в отставку! А предатели выбрали свой путь сами/ вот пусть там и сидят, здесь они ни к чему/ грязи и без них хватает. Такие таланты здесь никому не нужны. Время все расставило по своим местам и выяснилось, что мы без них прекрасно обходимся . У них билет в одну сторону/ это их выбор.
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26 мин.
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