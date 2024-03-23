Медвежий угол
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Медвежий угол

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    Депутата Сухарева в отставку! А предатели выбрали свой путь сами/ вот пусть там и сидят, здесь они ни к чему/ грязи и...Всех простим, кто...

Всех простим, кто покается! Неожиданное письмо ушло наверх из Госдумы

Всех простим, кто покается! Неожиданное письмо ушло наверх из Госдумы

Честно говоря, с юмором отнесся к словам Чулпан Хаматовой, которая как-то в интервью сказала: «Я и сейчас могу вернуться в Россию.

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Комментарии
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Андрей Бедный
&quot;Но самое главное, он сказал, что эти 15% тоже наш народ.&quot; А разве они уже не народ Израиля?  &quot;Я согласна вернуться в Россию при условии...&quot; А на х*я она тут кому нужна? Согласна она...
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2 час.
Вячеслав Дегтярев
ему и таким как он, надо заниматься своими депутатскими обещаниями и обязаностями а не быть адвокатом за &quot;ЗАБЛУДШИХ ОВЕЧКАХ&quot;..............- ОБНАГЛЕЛИ В ДУМЕ - СВОИМИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБЯЗАННОСТЯМИ НАДО ЗАНИМАЬСЯ - ЕСЛИ ЕСТЬ МОЗГИ- а не непонятными ХЛОПОТАМИ за ОТЧЕПЕНЦЕВ...............
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ninikooo Митусова
Депутата Сухарева в отставку! А предатели выбрали свой путь сами/ вот пусть там и сидят, здесь они ни к чему/ грязи и без них хватает. Такие таланты здесь никому не нужны. Время все расставило по своим местам и выяснилось, что мы без них прекрасно обходимся . У них билет в одну сторону/  это их выбор.
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