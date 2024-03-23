Всех простим, кто покается! Неожиданное письмо ушло наверх из Госдумы

Андрей Бедный "Но самое главное, он сказал, что эти 15% тоже наш народ." А разве они уже не народ Израиля? "Я согласна вернуться в Россию при условии..." А на х*я она тут кому нужна? Согласна она...

Вячеслав Дегтярев ему и таким как он, надо заниматься своими депутатскими обещаниями и обязаностями а не быть адвокатом за "ЗАБЛУДШИХ ОВЕЧКАХ"..............- ОБНАГЛЕЛИ В ДУМЕ - СВОИМИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБЯЗАННОСТЯМИ НАДО ЗАНИМАЬСЯ - ЕСЛИ ЕСТЬ МОЗГИ- а не непонятными ХЛОПОТАМИ за ОТЧЕПЕНЦЕВ...............