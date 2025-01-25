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Трагедия на Красной Пресне: Анна Назарьева госпитализирована с тяжелыми травмами

Трагедия на Красной Пресне: Анна Назарьева госпитализирована с тяжелыми травмами

В Москве госпитализирована известная российская актриса Анна Назарьева. 55-летняя артистка Анна Назарьева, чье имя было ассоциировано с яркими и запоминающимися ролями, найдена ночью на улице Красная Пресня с серьезными травмами.

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