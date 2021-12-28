Постпред при Путине: Мы недооценили опасность «Крымской платформы»

Проходивший минувшим летом в Киеве при участии стран западного блока форум «Крымская платформа» стал катализатором усиления давления на Россию Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил вице-премьер Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, отвечая на вопрос, как он оценивает обстановку в Крыму и Черноморском регионе на фоне растущего напряжения на юго-востоке Украины.