За девять месяцев 2026 года в Челябинской области произошло 5,7 тыс. пожаров, что на 8% меньше, чем годом ранее, при этом погибли 104 человека.
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