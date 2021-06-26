Как грибник ограбил советский народ

Страна и людиПолитикаКак грибник ограбил советский народВ «Крокодиле» разбирают историю преступника. Злоумышленник прилетел в Сочи, походил по ресторанам, захотелось грибочков.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий БаклановА сейчас бы его тоже арестовали за незаконную предпринимательскую деятельность и неуплату налогов. Тогда ВСЕ налоги считались всеобщим достоянием, за них оплачивалось все бесплатное, то что сейчас платное. Значит действительно воровал у народа...Комментировать
Свежие комментарии