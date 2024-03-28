Шоу-бизнес: Связь с Украиной, переломанные ребра, осуждение коллег: как сейчас живет многодетный папа актёр Павел Баршак

Павел Баршак - известный российский актер театра и кино. Его талант и выдающаяся актёрская игра в фильмах, таких как "Чужая кровь", "Ночной продавец", "Игра" и "Три мушкетера", завоевали сердца многих зрителей.
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