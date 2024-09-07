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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КХЛ. СКА в гостях у «Сочи», «Торпедо» против «Ак Барса», «Спартак» примет «Сочи»

СКА сыграет с «Ладой» в гостях, «Торпедо» примет «Ак Барс», «Спартак» будет противостоять «Сочи». Фонбет Чемпионат КХЛ Лада – СКА Дата проведения 7 сентября, 14.

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