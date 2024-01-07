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В России подорожает бензин

В России подорожает бензин

В 2024 году вырастут цены на топливо. Об этом предупреждают эксперты, опрошенные «Российской газетой».

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Комментарии
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ГА
Гришаев Александр
Пидары! Это же подорожает всё. все без исключения. все завязано на топливо! А зарплаты и пенсии на 5% повысили. Сальдо бульдо по нулям.
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16 час.
Александр Ляшенко
Предупреждают эксперты, опрошенные «Российской газетой», что в 2024 году вырастут цены на топливо.А надо ли,для такого прогноза,быть экспертом, назовите хоть один продукт,товар, на который за время существования независимой России, было снижение цены! Если в советское время на ценообразование влияло стоимость производства и логистика,то сегодня ценой управляют от количества у ЕГЭшных &quot;менагеров&quot; жадности и спеси.и не более того,что автоматически,их вводит в разряд ублюдков,пидаров и душителей российской экономики!  Пидары! Это же подорожает всё. все без исключения. все завязано на топливо! А зарплаты и пенсии на 5% повысили. Сальдо бульдо по нулям
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11 час.

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