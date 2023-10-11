Армия Израиля уничтожила дом командира боевого крыла ХАМАС в Газе

Армия Израиля разрушила дом семьи командира боевого крыла исламского движения ХАМАС "Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама" Мухаммеда Дейфа в секторе Газа, передает 11 октября корреспондент арабского телеканала Al Mayadeen.
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