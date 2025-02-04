Александр КОЦ, военкор «Комсомольской правды», член СПЧ при президенте, автор Telegram-канала @sashakotsВ Вашингтоне только анонсировали войну с мексиканскими наркокартелями, а в Киеве уже проявились первые симптомы жёсткого абстинентного синдрома.
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