Александр КОЦ, военкор «Комсомольской правды», член СПЧ при президенте, автор Telegram-канала @sashakotsВ Вашингтоне только анонсировали войну с мексиканскими наркокартелями, а в Киеве уже проявились первые симптомы жёсткого абстинентного синдрома.