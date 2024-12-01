В Крыму завершился молодежный форум «Команда 29»

В год 10-летия воссоединения полуострова с Россией и Год молодёжи в Архангельской области форум прошёл в Академии творческих индустрий «Меганом» и объединил участников из Архангельской области, Крыма и города Мелитополя.
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