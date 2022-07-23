Перша леді України Олена Зеленська у столиці США Вашингтоні Поїздка першої леді України до Вашингтона: плідний візит Олена Зеленська відвідала столицю США на тлі загроз з боку російської влади розширити зону бойових дій в Україні «Результати поїздки першої леді України Олени Зеленської до Вашингтона починають матеріалізуватися», – заявив президент України Володимир Зеленський у своєму […] Сообщение Поїздка першої леді України до Вашингтона: плідний візит появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.