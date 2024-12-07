Пеп о словах в адрес Моуринью про титулы: «Это шутка. «Ман Сити» невиновен, пока вина не доказана. Я и Жозе можем сидеть за столом с Фергюсоном и Венгером из-за наших титулов»

1 декабря «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» со счетом 2:0. В конце второго тайма болельщики на «Энфилде» начали скандировать Пепу: «Утром тебя уволят!» В ответ на это тренер продемонстрировал зрителям шесть пальцев.