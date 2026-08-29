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Царьград

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Кончаловский вспомнил о вербовке Лондоном. Теперь его позиция проста: "Я ватник и колорад"

Кончаловский вспомнил о вербовке Лондоном. Теперь его позиция проста: "Я ватник и колорад"

Режиссёр Кончаловский вспомнил о вербовке Лондоном. Теперь его позиция проста: "Я ватник и колорад". А ведь могли быть и другие варианты.

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