Apple создаст в США 20 000 рабочих мест и инвестирует $500 млрд в течение 4 лет

Apple дополнительно создаст 20 000 рабочих мест в США. Компания, добивающаяся отмены введенных тарифов на товары, импортируемые из Китая, заявила, что наймет новых работников и будет производить серверы искусственного интеллекта в США.
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