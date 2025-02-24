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Блог частного инвестора

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Apple создаст в США 20 000 рабочих мест и инвестирует $500 млрд в течение 4 лет

Apple создаст в США 20 000 рабочих мест и инвестирует $500 млрд в течение 4 лет

Apple дополнительно создаст 20 000 рабочих мест в США. Компания, добивающаяся отмены введенных тарифов на товары, импортируемые из Китая, заявила, что наймет новых работников и будет производить серверы искусственного интеллекта в США.

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