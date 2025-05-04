Вкусные рулеты с мясной начинкой. Снимаю шляпу перед тем, кто придумал этот рецепт: век живи век учись

Пирожки с мясом — это традиционное блюдо, прочно укоренившееся в кухне многих народов. Они представляют собой небольшие изделия из дрожжевого, слоеного или пресного теста с начинкой из мясного фарша, часто с добавлением лука, специй и иногда овощей.
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