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Совет по дому

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Вкусные рулеты с мясной начинкой. Снимаю шляпу перед тем, кто придумал этот рецепт: век живи век учись

Вкусные рулеты с мясной начинкой. Снимаю шляпу перед тем, кто придумал этот рецепт: век живи век учись

Пирожки с мясом — это традиционное блюдо, прочно укоренившееся в кухне многих народов. Они представляют собой небольшие изделия из дрожжевого, слоеного или пресного теста с начинкой из мясного фарша, часто с добавлением лука, специй и иногда овощей.

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