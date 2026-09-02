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ТАСС

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Извержение вулкана Синабунг нарушило авиасообщение между Суматрой и Джакартой

Извержение вулкана Синабунг нарушило авиасообщение между Суматрой и Джакартой

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Извержение индонезийского вулкана Синабунг привело к закрытию местного аэропорта Куала-Наму и нарушению авиасообщения между провинцией Северная Суматра и столицей республики Джакартой.

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