Извержение вулкана Синабунг нарушило авиасообщение между Суматрой и Джакартой

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Извержение индонезийского вулкана Синабунг привело к закрытию местного аэропорта Куала-Наму и нарушению авиасообщения между провинцией Северная Суматра и столицей республики Джакартой.
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