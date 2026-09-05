Путин изменил планы после прилёта Уиткоффа и Кушнера. Принято решение

Президент России Владимир Путин изменил планы после прилёта спецпосланников президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.
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Кто объяснит - к чему вся эта возня с засланцами Трампа, которые ничего не решают?