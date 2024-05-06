Волгоградцы отмечают Юрьев день

На сегодняшний день, 6 мая, православные жители Волгограда чтят память святого Георгия Победоносца. Святой Георгий истек мученической кровью во времена империи Диоклетиана, претерпев восьмидневные страдания и в конце концов был казнен путем обезглавливания за свою веру.