https://esoreiter Над «Зоной-51» в Неваде снова видели НЛО Канал iufosightings видеохостинга YouTube предоставил пользователям, интересующимся инопланетной тематикой, отличный видеоролик с последними видео НЛО, снятыми в разных концах нашей планеты.