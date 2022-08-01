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Над «Зоной-51» в Неваде снова видели НЛО

Над «Зоной-51» в Неваде снова видели НЛО

https://esoreiter   Над «Зоной-51» в Неваде снова видели НЛО Канал iufosightings видеохостинга YouTube предоставил пользователям, интересующимся инопланетной тематикой, отличный видеоролик с последними видео НЛО, снятыми в разных концах нашей планеты.

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