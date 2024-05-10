«Армия США является самой дорогой системой за 3000 лет истории» – считает Эрик Принс, глава крупнейшей ЧВК в Штатах

Америка до сих пор не может прийти в себя от того, что их столь брутально вытесняют из Нигера. Во-первых, как это так: гегемон уходит откуда-то не потому, что он сам так решил, а потому, что ему указали на дверь и поставили жёсткий срок, чтобы с глаз долой убраться.