«Армия США является самой дорогой системой за 3000 лет истории» – считает Эрик Принс, глава крупнейшей ЧВК в Штатах

Америка до сих пор не может прийти в себя от того, что их столь брутально вытесняют из Нигера. Во-первых, как это так: гегемон уходит откуда-то не потому, что он сам так решил, а потому, что ему указали на дверь и поставили жёсткий срок, чтобы с глаз долой убраться.
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