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Чемпионат мира по баскетболу-2023. Греция – США, Бразилия встретится с Испанией и другие матчи

В понедельник, 28 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии пройдут очередные восемь матчей первого раунда чемпионата мира по баскетболу-2023.

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