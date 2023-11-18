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Мужчина в кожаной куртке украл цепочки из ювелирного магазина в крупном ТЦ Петербурга

Стоимость похищенного оценили почти в миллион рублей. Мужчина в кожаной куртке украл цепочки в ювелирном магазине, расположенном в крупном торговом центре на Звёздной улице в Московском районе Петербурга.

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