Мужчина в кожаной куртке украл цепочки из ювелирного магазина в крупном ТЦ Петербурга

Стоимость похищенного оценили почти в миллион рублей. Мужчина в кожаной куртке украл цепочки в ювелирном магазине, расположенном в крупном торговом центре на Звёздной улице в Московском районе Петербурга.
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