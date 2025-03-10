Прогноз погоды в Крыму на понедельник. • Симферополь: +13°, ясно• Севастополь: +11°, облачно• Ялта: +13°, малооблачно• Алушта: +13°, ясно• Евпатория: +10°, облачно• Саки: +10°, малооблачно• Бахчисарай: +13°, ясно• Джанкой: +16°, облачно• Судак: +10°, малооблачно• Феодосия: +10.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии