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ВЕСТИ КРЫМ

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Украина вступает в самую суровую зиму с 2022 года

Украина вступает в самую суровую зиму с 2022 года

По его словам, Украина начала эту зиму «с очень слабой базы», и в ООН «очень обеспокоены тем, чем может стать эта зима».

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