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Царьград

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NYT: Украина на переговорах попытается замедлить поворот США к России

NYT: Украина на переговорах попытается замедлить поворот США к России

Аналитики рассказали изданию о том, как, вероятно, поведёт себя Украина на встрече в Джидде.Украина на переговорах в Саудовской Аравии попытается замедлить поворот США к России.

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