Юрист Гаспарян: Покупатель на маркетплейсе праве требовать неустойку за срыв доставки

Граждане могут требовать неустойку за просрочку доставки товара с маркетплейса в случае предоплаты.Покупатель, который предварительно оплатил товар на маркетплейсе, вправе требовать неустойку в размере 0,5 % от суммы предоплаты за каждый день просрочки доставки.