Рубанов, Птицева, Голубева: 5 книг о мифах и легендах коренных народов России

Многослойная сказка, мистический триллер и работа о символизме в мифологии славян — «Сноб» и книжный сервис «Литрес» выбрали пять интересных художественных и нон-фикшен-произведений, посвященных легендам и сказочным персонажам.
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