Проблема России в том, что она не может отпустить свою империю, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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"...она была примерно в семь раз больше Римской империи. И мы от неё отказались." Британия совсем не из любви отказалась от колоний, а просто им крепко дали по мозгам и британцам пришлось быстро сматываться восвояси, также будет и с бандеровским режимом на Украине.