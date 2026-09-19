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Русская весна

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Борис Джонсон призвал Россию «отпустить Украину, если она её любит» (ВИДЕО)

Борис Джонсон призвал Россию «отпустить Украину, если она её любит» (ВИДЕО)

Проблема России в том, что она не может отпустить свою империю, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Svetlana Kuzmina

"...она была примерно в семь раз больше Римской империи. И мы от неё отказались."                                                                                                  Британия совсем не из любви отказалась от колоний, а просто им крепко дали по мозгам и британцам пришлось быстро сматываться восвояси, также будет и с бандеровским режимом на Украине.