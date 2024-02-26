Тренер Назаров назвал Кучерова и Овечкина главными российскими звездами в НХЛ

Известный тренер Андрей Назаров назвал форварда "Тампы‑Бэй Лайтнинг" Никиту Кучерова и нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина главными российскими звездами в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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