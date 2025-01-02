У полиции нет доказательств связи взрыва Cybertruck в Лас-Вегасе с ИГ

В США у полиции нет доказательств того, что взрыв электро пикапа Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе связан с террористической организацией ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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