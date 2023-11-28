В семье Гоши Куценко произошел жуткий инцидент: одна из дочерей специально сломала ногу другой

В семье Гоши Куценко произошел жуткий инцидент. Одна из дочерей актера буквально растоптала вторую. В результате девочку доставили в медучреждение.
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