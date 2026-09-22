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The Eurasia Daily news agency

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Poland decided to " fill " Ukraine with fuel, but with benefits for itself

Poland decided to " fill " Ukraine with fuel, but with benefits for itself

The Polish energy concern Orlen plans to supply Ukraine with $ 500 million worth of fuel in 2027. The company signed a corresponding memorandum with the Ukrainian "Naftogaz" following the "Carpathian Eight" summit.

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