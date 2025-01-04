В Госдуме рассказали о графике весенней сессии

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Весенняя сессия Госдумы после новогодних праздников начнется 9 января с региональной недели, далее последует три пленарные недели, рассказал РИА Новости депутат ГД, глава комиссии по регламенту Виктор Пинский.
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