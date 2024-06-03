Территория Героев...(136)

ВераВерная

Спасибо за пост. После такого клипа и комментарии излишни, отличный проект "МыВместе", песня исполнена от души, от сердца. Ребята молодцы! Ну а нашим бойцам задача поставлена - нам нужна одна Победа, мы за ценой не постоим! Отдавшим жизни за всех нас - светлая память.