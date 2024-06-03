Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Территория Героев...(136)

Территория Героев...(136)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Виталий Вячеславович Беликов родился в 2000 году в селе Двуречка Грязинского района Липецкой области.

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Комментарии
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Светлана Митленко
Спасибо, Региночка!
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17 час.
ВераВерная
Спасибо за пост. После такого клипа и комментарии излишни, отличный проект  &quot;МыВместе&quot;, песня исполнена от души, от сердца. Ребята молодцы! Ну а нашим бойцам задача поставлена - нам нужна одна Победа, мы за ценой не постоим! Отдавшим жизни за всех нас - светлая память.
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16 час.
Жанна Чешева
Пожалуйста. Я ещё за проект &quot;МыВместе&quot; порадовалась, что они получили-таки какое-то там госфинансирование, даже не верится... Спасибо Вам за такие внимательные комментарии.
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16 час.

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