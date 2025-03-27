Палата представителей США готовится рассмотреть законопроект о стейблкоинах в оперативном порядке

В США ускоряется процесс регулирования стейблкоинов. Конгрессмен Брайан Стил, возглавляющий криптовалютный подкомитет в Палате представителей, сообщил, что текст нового проекта закона будет готов на этой неделе.
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