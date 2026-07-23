У России есть шанс поехать на Игры-2028 с флагом и гимном, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Напомним, что МОК временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях по допуску российских спортсменов к соревнованиям.
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