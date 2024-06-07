Андрей Воробьев: Подмосковье трижды вошло в топ регионов России по инвестпривлекательности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня, ФедералПресс. Московская область третий год подряд занимает место в тройке наиболее привлекательных регионов России для инвесторов по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ).
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