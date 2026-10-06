Болгария не будет применять статьи НАТО из-за атаки на суда в Черном море

Михаил Метцель/ТАСС Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна не будет задействовать статьи 4 и 5 Североатлантического договора в связи с атакой беспилотников на два судна в Черном море, 6 октября сообщает Болгарское национальное телевидение.