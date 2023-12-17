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Алдонин об РПЛ: «Самое яркое впечатление произвел Файзуллаев. Очень неординарная техника при скромных физических возможностях»

Алдонин об РПЛ: «Самое яркое впечатление произвел Файзуллаев. Очень неординарная техника при скромных физических возможностях»

«[В осенней части сезона] на меня самое яркое впечатление произвел Файзуллаев. Я сейчас имею в виду не только внутри ЦСКА, а в чемпионате в целом.

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