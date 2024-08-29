Белоусов поздравил военных, освободивших Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР

ТАСС/Дмитрий Харичков Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных, участвовавших в освобождении от украинских националистов населенных пунктов Стельмаховка в ЛНР и Николаевка в ДНР, сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.
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