Белоусов поздравил военных, освободивших Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР

ТАСС/Дмитрий Харичков Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных, участвовавших в освобождении от украинских националистов населенных пунктов Стельмаховка в ЛНР и Николаевка в ДНР, сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.