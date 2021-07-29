В Башкирии пешеход погиб на трассе под колесами грузовика

ДТП произошло в Иглинском районе Башкирии на 1531 км трассы Самара-Уфа. По информации ГИБДД по Башкирии грузовик Mercedes-Benz Actros под управлением 53-летнего уфимца сбил пешехода, который пересекал проезжую часть не в установленном месте.