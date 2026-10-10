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Дефицит бюджета России 5 триллионов, что это значит

Дефицит бюджета России 5 триллионов, что это значит

Федеральный бюджет России по итогам девяти месяцев 2026 года исполнен с дефицитом в размере 5,186 трлн рублей, что соответствует 2,2% внутреннего валового продукта (ВВП).

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