Пакистанская рупия лучшая среди мировых валют

Пакистанская рупия стала самой прибыльной валютой мира в сентябре. Курс рупии по отношению к доллару за месяц вырос более чем на 6%, в то время как большинство валют упали по отношению к нему на фоне высокой процентной ставки США.
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